استكمال رصف وتوسعة الطرق وإنهاء مشروع موقف السيرفيس بمدينة إدفو

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، جهودها فى استكمال خطة الرصف بالتعاون مع إدارة الطرق بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد الملوانى، مدير الإدارة.

وأكد إبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو، فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى توسعة ورصف المدخل الشمالى لمدينة إدفو من أمام عمارات الزراعيين وحتى موقف سيارات "السلايمة"، وجارى استكمال أعمال الرصف والتوسعة.

وفى السياق، أضاف رئيس مدينة إدفو، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من مشروعات الإدارة المحلية ومن ضمنهم المواقف، جارى متابعة الانتهاء من موقف عزبة تلى وموقف شمال المدينة بالشيخ عامر وجارى افتتاحه قريباً، كما يجرى رصف موقف الأقاليم بالغنيمية استعداداً للانتهاء منه وافتتاحه أيضاً.



موقف السيارات بمدينة إدفو



موقف السيارات



داخل الموقف



أعمال الرصف والتوسعة للطرق بمدينة إدفو



رصف وتوسعة الطرق



رئيس مدينة إدفو



أعمال الرصف والتتوسعة للطرق بمدينة إدفو