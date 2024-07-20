أغانٍ وعزف على القانون.. حفل تخرج دفعة الهندسة بجامعة كفر الشيخ "فيديو"

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثين مباشرين بعنوان" أغانى متنوعة و عزف على القانون.. شاهد احتفال دفعة كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ.. مباشر، وعزف على القانون.. استمع لأغاني أم كلثوم فى حفل خريجي كلية هندسة كفر الشيخ، بحضور الآلاف من الطلاب وقيادات جامعة كفر الشيخ، وأسر الطلاب، احتفالا بتخرجهم، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وتعددت فقرات الاحتفالية ما بين تكرم قيادات جامعة كفر الشيخ، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وتسملته له نائبة عنه إحدى السيدات، وتكريم الطلاب الخريجين، وتكريم عدد من مجلس إدارة نقابة المهندسين، كما قدمت فرقة كلية التربية النوعية عدد من الفقرات الغنائية المتعددة، إضافة العزف على القانون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح، هليل عميد كلية الهندسة، ، والدكتورة نجلاء الاشرف، عميد كلية التربية النوعية، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.



الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة،



الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جتامعة كفر الشيخ



الضور من الاسر



العزف على القانون للدكتورة أمنية صبري



تعدد الفقرات الغنائية



سعادة طالبات هندسة كفر الشيخ بالتخرج



فرحة الطالبات بالتخرج



فرحة طلاب كلية الهندسة بالتخرج