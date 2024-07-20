أجواء ليالى مصيف مطروح المبهجة وآلاف المواطنين فى الشوارع.. فيديو

مطروح – حسن مشالى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً لأجواء ليالي مصيف مطروح، وتواجد آلاف المواطنين في الشوارع، وتوافد الأفواج وآلاف الأسر من مختلف المحافظات، هرباً من الحر ولقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، وخروج آلاف المصطافين للتمشية والتسوق في ظل أجواء معتدلة.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، تحول مدينة مرسى مطروح، إلى مدينة صاخبة وازدحام شوارعها ليلا، وسط حالة من الصخب الجميل والبهجة بين المصطافين، مع تزايد الرواج السياحي خلال موسم الصيف، الذي يصحبه الرواج التجاري وانتعاش مختلف المهن والأنشطة، خاصة خلال فترة المساء، حيث يخرج آلاف المصطافين للتمشية على الكورنيش، وشوارع وسط المدينة بالمصطافين الراغبين في التسوق وشراء اللب، إضافة إلى المنتجات الصحراوية والبيئية لمطروح وسيوة.

وتشهد شوارع مدينة مرسى مطروح كثافة مرورية للسيارات والمارة، وتنتعش حركة التجارة بالمحلات والأنشطة الترفيهية وتمتلئ المقاهي والكافيهات والمطاعم والملاهي والكورنيش وساحات الفنادق عن آخرها بالمصطافين، وتتنافس الكافيتريات خاصة الواقعة على البحر في تقديم فقرات ترفيهية وفنية لإمتاع روادها، الذين يقضون سهراتهم حتى الصباح في أجواء من البهجة والمرح.