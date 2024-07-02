وزير خارجية إيطاليا: أمن الفضاء الإلكتروني أولوية يتطلب عملا جماعيًا

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أهمية العمل الجماعي بشأن مسألة أمن الفضاء الإلكتروني.



وأشار تاياني - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة معالجة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالأنشطة العدائية تقوم بها جهات حكومية وغيرها، التي تتكرر بشكل متزايد وتعرض البِنَى التحتية الحيوية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والشركات للخطر.



ونوه تاياني بالصلة بين الأمن السيبراني وموضوع الذكاء الاصطناعي، وبأنه تم إنشاء مكتب مخصص في وزارة الخارجية للتعامل مع هذه القضية، لافتا إلى أن أوروبا كانت على صواب في اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي لتنظيم هذا الابتكار المهم للاقتصاد، مشددًا على أهمية التحكم في الذكاء الاصطناعي لأن هناك من هو على استعداد لاستخدامه لإحداث الضرر على المجتمع.



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أن أمن الفضاء الإلكتروني أمر بالغ الأهمية لرفاهية وتطوير المجتمع والشركات، وأمر أساسي أيضًا للقدرة التنافسية لنظامنا الصناعي.