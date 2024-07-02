وزير الرى: لا يمكن إجبار الفلاح على التحول للرى الحديث.. ويجب إقناعه

كتب محمود حسين

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الرى الحديث، مشيرا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع فى الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للرى الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال وزير الرى، أن التحول إلى الرى الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلا: لو تم الإجبار لن يجدى نفعا.

وأكد هانى سويلم، أن الحل فى التوجه إلى الأراضى الصحراوية ليكون الرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، مشيرا إلى أن هناك مليون فدان فى الأراضى الصحراوية أفضل من الدخول فى "خناقة" مع الفلاح.

ولفت وزير الموارد المائية، إلى أن هناك العديد من الأراضى الزراعية فى الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الرى بالنظام الحديث.

وكشف أنه حدثت هناك ردة فى الرى الحديث بالأراضى الصحراوية، وتم تقسيم المسئولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، قائلا: نجحنا فى عودة 850 ألف فدان للرى الحديث.