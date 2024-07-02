اليوم السابع
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وزراء جدد فى حكومة مصطفى مدبولى (إنفوجراف)

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:23 م
وزراء جدد فى حكومة مصطفى مدبولى (إنفوجراف) وزراء جدد فى حكومة مصطفى مدبولى

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كشفت وسائل إعلام عن ملامح التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه غداً، يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

وكان مصدر حكومي قال إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

أفاد المصدر، أن حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية غداً برئاسة الجمهورية، و يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد، وأكد المصدر الحكومي، أن حركة المحافظين ستشمل تغييرات موسعة.

وجاءت أبرز الأسماء التى تم الإعلان عنها كالتالى:

شريف فاروق وزيرًا للتموين، أسامة الأزهرى وزيرًا للأوقاف ، ومايا مرسى وزيرًا للتضامن الاجتماعى، وشريف الشربينى وزيرًا للإسكان ، وأحمد كجوك وزيرًا للمالية، وبدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية وضم الهجرة إليها.

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