بالتوفيق يارب.. 36ألف طالب بالثانوية بالمنوفية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، حيث يؤدى 36 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء .

وتابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الرابع، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص "الفولى"، علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين

والجدير بالذكر أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية ، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .

يذكر أن اللجان الامتحانية 104 لجنة ، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721 طالباً وطالبة ، منهم 7486 للشعبة الأدبية ، 23285 للشعبة العلمية علوم ، وللشعبة العلمية رياضيات 5960 .