اليوم السابع
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نقيب الصناعات الغذائية يطالب الحكومة الجديدة بسرعة إصدار قانون العمل

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:45 م
نقيب الصناعات الغذائية يطالب الحكومة الجديدة بسرعة إصدار قانون العمل خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
كتبت آية دعبس

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أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال على ضرورة عمل الحكومة الجديدة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، خاصة بعد المناقشات المستفيضة التي تمت بين أطراف العملية الإنتاجية، وإعلانها حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية لمنح المواطنين إحساس بدخولهم مرحلة جديدة.

وأشار عيش، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى ضرورة إطلاق الحكومة الجدية لبرامج توعية بكافة الأندية والمؤسسات لتثقيف المواطنين والعمال بحقوقهم وواجباتهم لمنعهم من الانسياق خلف الشائعات المغرضة والتي تستهدف النيل من استقرار الدولة، فضلا عن ضرورة اتباع الحكومة لسياسة الشفافية في القرارات وإعلان أسباب اتخاذ الدولة لها، وتوضيح مردوده على المواطنين.

ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى ضرورة التواصل الدائم مع المؤسسات الشعبية التي تمثل الفئات المختلفة من النقابات والجمعيات من قبل المؤسسات التنفيذية والحكومة والوزارات، للعمل على حل المشكلات أولا بأول، بعد الاستماع لكافة الأطراف على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على حركة الإنتاج في كافة المؤسسات.

 







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