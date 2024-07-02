معرض مجانى لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 450 أسرة بقرى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم معرضا بقرية اكوه التابعة لمركز ديرب نجم وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على 450 أسرة، من أبناء قرى أكوه وكفر الباشا وفرغان وكراديس وشنبارة منقلا وابومتنا التابعة المركز.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة علي أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله الي المعرض ليقوم الطفل باختيار ملابسه وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنه مجبر علي ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل.

وأكد أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.



معرض ملابس مجانى



معرض مجانى لتوزيع الملابس الجديدة