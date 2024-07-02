اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة طيران أوروبية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة طيران أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة. 

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر اقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 24 رحلة طيران، بينها 7 رحلات من دولة التشيك، 3 رحلات من ألمانيا، و8 رحلات من بولندا، ورحلة إيطاليا، ورحلة من كل من وبلجيكا وهولندا، ورحلتين داخليتين.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت، وحتي الجمعة المقبلة 144 رحلة طيران اغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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