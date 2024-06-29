مطار مرسى علم يستقبل 36 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية بينها 16 من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول رحلات طيران سياحى، خلال الأسبوع بواقع 36 رحلة طيران دولية، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر اقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 36 رحلة طيران، بينها 10 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من ألمانيا، و16 رحلة من بولندا، و5 من إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا وبلجيكا والنمسا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت، وحتي الجمعة المقبلة 144 رحلة طيران اغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.