محافظ الغربية: العمل على قدم وساق لإنهاء فرش مستشفى طنطا العام

الغربية - محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباى والمقامة على مساحة 13100 م2، يسير على قدم وساق، والانتهاء منه فى أقرب وقت خلال شهر تقريبا، حيث وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95%.

وأضاف أن المستشفى سيخفف الضغط عن مستشفى المنشاوى العام، وسيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تليق بكل فئات المجتمع، مشيراً إلي أن المستشفى يضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوى، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، كما يضم أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوى، قسم العلاج الطبيعى، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزى، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجى، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وأوضح أن قطاع الصحة شهد تطورا فى كل المراكز والمدن بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير مستشفى حميات زفتى والذى دخل الخدمة بالفعل، وكذلك مستشفى حميات المحلة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من مستشفى السنطة الذى سيقدم خدمات طبية على أعلى مستوى.