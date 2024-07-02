محافظ الإسكندرية: تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

‏‎الإسكندرية - جاكلين منير

‏‎أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو وفقًا للمواعيد والأماكن التالية، حيث تقام يوم 2.3 يوليو قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية، وتقام يومي 7.8 يوليو قافلة طبية بمدرسة الروضة بأبيس 7 بنطاق حي وسط.

وتقام أيضًا يومي 9.10 يوليو قافلة طبية بمدرسة عبد النبي الخولي بأبيس 8 بنطاق حي وسط، وتقام يومي 14.15يوليو قافلة طبية بوحدة بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما تقام أيضًا يومي 16.17 يوليو قافلة طبية بقرية بنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، بينما تقام قافلة طبية بقرية اليمن يومي 21.22 يوليو بنطاق حي العامرية، ويعقبها قافلة طبية يومي 23.24 يوليو بقرية العراق بنطاق حي العامرية، وتختتم مديرية الصحة شهر يوليو بقافلة طبية يومي 28.29 يوليو بقرية عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.