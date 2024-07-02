اليوم السابع
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لوبان: عملية توجيه الناخبين فى الانتخابات ازدراء لهم

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:13 م
لوبان: عملية توجيه الناخبين فى الانتخابات ازدراء لهم لوبان
أحمد علوى

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قالت مارين لو بان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المتمثل فى حزب " التجمع الوطنى"، إن عملية التصويت للانتخابات التشريعية التى جرت فى فرنسا، تعرضت لعملية توجيه.

 

 

وقالت لوبان في حديث لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية، اليوم الثلاثاء مع أن التجمع الوطنى كان الهدف الرئيسي لعملية تركيز الأصوات، وإنه قد يستفيد فى بعض الأحيان من رفض التصويت أيضاً لصالح حزب "فرنسا الأبية" اليسارى، ولكن ما جرى من توجيه فهو مرفوض.

 

وعن خطة خصومها لإغلاق الطريق أمام حزبها فى الجولة الثانية، قالت مارين لوبان إن "تعليمات الانسحاب والتصويت هى أسوأ ازدراء للناخبين"، وأضافت: "هذه الانتخابات هى تحرير للشعب الفرنسى".







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لوبان

الانتخابات التشريعية فى فرنسا




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