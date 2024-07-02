كراسة شروط حجز مشروع لؤلؤة التجمع بالقاهرة الجديدة.. الطرح 10 يوليو الجارى

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة شروط مشروع لؤلؤة التجمع بالقاهرة الجديدة والتى أعلنت عنه هيئة تعاونيات البناء، والمقرر بدء طرح الكراسات يوم 10 من الشهر الجارى، ويستمر الحجز حتى يوم الأربعاء الموافقة 24 من الشهر الجارى.

وتتراوح مساحة الوحدات المطروحة من 109 أمتار و123 مترا، و152 مترا، على أن يكون التخصيص بنظام القرعة العلنية، ويستثنى من دخول القرعة من يقوم بسداد كامل قيمة الوحدة كاش.

كانت هيئة تعاونيات البناء، قد أعلنت عطرح عدد من الوحدات السكنية فى مشروع لؤلؤة التجمع بالقاهرة الجديدة وذلك بنظام القرعة العلنية، ويقام المشروع على مساحة 143 فدان، ويتضمن شروعات خدمية وترفيهية، ونسبة المبانى 30 % فقط من مساحة المشروع، وبقاى المساحة خدمات ولاند سكيب وخلافه.