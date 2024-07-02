فاينانشيال تايمز: ستارمر قبل هدايا وتذاكر مجانية لحفلات ومباريات بـ76 ألف إسترلينى

كتبت ريم عبد الحميد

قبل يومين فقط على إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن كير ستارمر، زعيم حزب العمال الأوفر حظا للفوز بأغلبية فى الانتخابات، قد قبل ملابس وهدايا وتذاكر مجانية تقدر بنحو 76 ألف جنيه إسترلينى من مانحين بريطانيين خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، بحسب ما أظهرت الأرقام.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحليل أجرته أوضح أن هذا الرقم من بين الأعلى الذى قبله أي عضو فى البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن بين الهدايا التي تلاقها ستارمر أكثر من 20 تذكرة مجانية لمباريات كرة القدم وتذاكر لحفلات موسيقية وملابس.

وأوضحت الصحيفة أن ستارمر تلقى فى أبريل الماضى ملابس عمل بقيمة 16.200 إسترلينى، بالإضافة على 2485 إسترلينى مقابل عدة نظارات من اللورد ألاى، الرئيس السابق لأسوس.

وتم رصد ستارمر يرتدى "سويت شيرت" بقيمة 500 استرلينى من دار الأزياء الفرنسية ساندر، فى أول أسبوع من حملة الانتخابات العامة فى بريطانيا.

وطالما كان ستارمر من مشجعى نادى أرسنال، وحصل على تذاكر مجانية لمشاهدة مباريات الفريق ضد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وبورتو.

وتلقى زعيم العمال أيضا تذكرة مجانية لنهائى يورو 2020، بين إنجلترا وإيطاليا، والذى انتهى بهزيمة إنجلترا على أرضها. كما حضر حفلا موسيقيا للنجمة أديل فى هايد بارك فى 2022، وقبل أربع تذاكر بقيمة 698 استرلينى لمشاهدة مباراة فى استاد الاتحاد لفريق مانشستر سيتى فى الصيف الماضى.

وفى وقت سابق هذا الشهر، ذهب ستارمر وزوجته فيكتوريا إلى حفل تايلور سويفت فى استاد ويمبلى، وفهمت الصحيفة أنهما حصلا على تذاكر مجانية.

وأصر ستارمر على عدم وجود تضارب مصالح فى قبول ضيافة من الدورى الإنجليزى، الذى يعارض بعض خطط الحزب لإصلاح لائحة كرة القدم.