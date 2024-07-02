عرض كورال موسيقى وأنشطة متنوعة احتفالا بثورة 30 يونيو بـ"ثقافة أسوان"

أسوان - عبد الله صلاح

شهد مسرح فوزى فوزى الصيفى، عرضا فنيا لفرقة كورال أسوان للموسيقى العربية بقيادة أحمد موسى، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو ضمن برنامج وزارة الثقافة.

قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية منها "حبيت بلدى، مكتوبلى أغنيلك، يا أغلى اسم فى الوجود، ياحبيبتى يامصر، مصر يأول نور فى الدنيا، حلوة بلادى السمرا، تعيشى يابلدى، فيها حاجة حلوة".

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة أسوان بنادى أسوان الرياضى محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو" للدكتور محمد أحمد الرشيدى أستاذ التخطيط الاجتماعى بجامعة أسوان تحدث عن دور ثورة 30 يونيو، تطور مصر بعد الثورة، معقوقات تطور مصر بالنسبة للإنتاج والتنمية، أهم المشروعات التى أقامتها مصر بعد الثورة من زراعة وصناعة ونتاج، وأشار إلى الصراعات الموجودة على حدود مصر وأثرها على المجتمع، والأزمات المفتعلة من الدول الأجنبية.

فى نفس السياق، نفذ فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف سليم بقصر ثقافة العقاد ورشة فنية بعنوان "رسم عن 30 يونيو" للمدربتين مى عبد الهادى وفاطمة علوانى بتدريب الأطفال المشاركين باستخدام ورق رسم وألوان الخشب والشمع والفلوماستر وأقلام رصاص بالتعبير عن ثورة 30 يونيو ورسم علم مصر.