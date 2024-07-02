قصور ثقافة الأقصر تحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو بأنشطة ومحاضرات متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إحتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، حيث شهد قصر ثقافة الطارف احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "ثورة شعب"، أوضح خلاله العادلي حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهرى من خلالها ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعوب حين تنتفض، لايمكن أن يقف أمامها أحد، وتقدم علاقة مصر بدول حورية في عهد حكم الإخوان، ومحاولة اخونة الدولة ومؤسساتها، أعقبها أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدتى "ما تيسر من أبجدية العشق، ثلاث أوراق متصلة"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم نفذها حسن رفاعي.

فيما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو ثورة انتصرت الهوية المصرية "، ألقاها حماده فؤاد أخصائى ثقافى موضحا الثورات المصرية وثورة الإصلاح 30 يونيو، وكانت نقطة فاصلة في حياة الشعب المصري، لكونه رفض رفضا قاطعا سطوة أي جماعة أو تيار لاختطاف هوية الدولة المصرية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بإستخدام ألوان الفلوماستر نفذتها بسنت سيد.

واستمرت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، حيث نظمت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الاحتفال بثورة 30 يونيو" ألقاها أبو المكارم عبد الجليل مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقاً، مشيراً إلى أهم ملامح ومميزات الإصلاح والبناء في مصر بعد ثورة 30 يونيو، والتطور الذي حدث في مصر في المجالين الداخلي والخارجي، والتوازن الدولي والإقليمي والإصلاح وبناء منظومة العلاقات الدولية، وثورة 30 يونيو إعادة الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي للبلاد واعادة لمصر دورها القيادة، واختتم الحفل بإلقاء قصيدة بعنوان "ولئن ابوا" من ديوان "على حافة النهر" للشاعر ناصر الدسوقي.

كما نظم فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى احتفالية بقصر ثقافة حسن فتحي بمناسبة ثورة 30 يونيه، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة بناء وطن" ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهرى موضحا الثورة إرادة شعب، وأسباب الثورة والثورة ثورة بناء وطن، تلاها أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "المعجب بالمذكور".



أنشطة للأطفال إحتفالا بذكرى 30 يونيو



ثقافة الأقصر تحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو بأنشطة لدعم الأطفال



جانب من المحاضرات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو



جانب من فعاليات الأطفال إحتفالا بذكرى 30 يونيو



فعاليات للأطفال إحتفالا بذكرى 30 يونيو



فعاليات مكتبة ثقافة النمسا إحتفالا بذكرى 30 يونيو



قصور ثقافة الأقصر تحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو بأنشطة ومحاضرات