اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:38 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 34445 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 6275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 9118 نقطة.







اسعار الاسهم المصرية

egy

اسعار البورصة المصرية

أسعار الأسهم

اخبار البورصة المصرية

البورصة اليوم

البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية

اسعار اسهم البورصة المصرية

البورصة المصرية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة