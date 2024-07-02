صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 34445 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 6275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 9118 نقطة.