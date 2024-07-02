صحيفة إسرائيلية: ارتفاع تكاليف حرب غزة يدفع تل أبيب لرفع أسعار البنزين

رام الله (أ ش أ)

ذكرت صحيفة جلوبز الاقتصادية الإسرائيلية، أن التكاليف العالية للحرب على غزة دفعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، لرفع سعر البنزين اعتبارا من أول يوليو الجارى ليصل إلى 7.56 شيكل للتر.. مشيرة إلى أن عودة الارتفاع فى الأسعار تأتى بعد أن انخفضت أسعار البنزين بمقدار 0.38 شيكل فى بداية يونيو الماضى، بعد خمسة أشهر متتالية من ارتفاع الأسعار.

وأوضحت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، أنه خلال شهر يونيو، سجل سعر الشيكل انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل برميل النفط اكثر تكلفة للاستيراد بالنسبة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية عام 2024، ارتفع سعر لتر البنزين في إسرائيل بمقدار 0.62 شيكل للتر، ففي بداية العام، ألغت الحكومة الإسرائيلية سياستها الخاصة بتخفيض ضريبة الاستهلاك على الوقود للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتان الخاضع للتحكم الحكومي عند أقل من 7 "شيكل" للتر، وذلك بسبب العجز المالي المتزايد والتكاليف العالية للحرب على غزة.

وأشارت إلى أنه في الفترة من أبريل 2022 وحتى ديسمبر 2023، كلفت هذه السياسة "الدعمية" خزينة الدولة ما يقرب من 2 مليار شيكل.