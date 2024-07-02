سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية لسهولة امتحان الإنجليزى

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة والسعادة سادت بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الخروج من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك لسهولة الامتحان .

وتقول تقى أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم بمحافظة المنوفية، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط ، حيث خلت الاسئلة من الالغاز وجاءت مباشرة .

ويقول أحمد على طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم ، كان سهل وممتع للغاية، عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والطالب المتميز.

تابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم الرابع، للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة.

وحرص "الفولى"، علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

والجدير بالذكر أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية ، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .

يذكر أن اللجان الامتحانية 104 لجنة، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721 طالباً وطالبة ، منهم 7486 للشعبة الأدبية ، 23285 للشعبة العلمية علوم ، وللشعبة العلمية رياضيات 5960.