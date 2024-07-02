اليوم السابع
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رئيس المجلس القومى للطفولة تستقبل وفدا من البنك الدولى لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:18 م
رئيس المجلس القومى للطفولة تستقبل وفدا من البنك الدولى لبحث سبل التعاون الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، وفداً من البنك الدولي وبحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولي لبحث سبل التعاون المشترك، فيما يخص تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في إطار عدد من القضايا التي تخص تحسين الخصائص السكانية من منظور حقوق الطفل. 

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي، الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها الحثيثة ودورها في تعزيز آليات التعاون وبناء الشراكات مع الجهات المانحة التي تساهم بشكل فعال في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للفرص من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

واستعرضت "السنباطي" الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس وآلياته وأهم البرامج التي يعمل عليها بالإضافة إلى منظومة حماية الطفل الوطنية والإدارة العامة لنجدة الطفل، ووحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري ودورها في توفير سبل الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن المبادرات التي يتبناها المجلس، والخاصة بتمكين الطفل، كالمبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت "السنباطي" أن ملف تحسين الخصائص السكانية من الملفات الهامة والمتشعبة والتي لابد أن نعمل عليها بكل جد مع التركيز على تغيير الأعراف الاجتماعية التي بدورها تنتج الكثير من الممارسات العنيفة والضارة والتي لها تأثير سلبي على صحة ورفاه الأطفال، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود والشراكات من أجل الوصول إلى نتائج مثمرة.


وشهد اللقاء ايضا بحث محاور التعاون والشراكة من أجل تحسين الخصائص السكانية من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتنمية الطفولة المبكرة، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء على تسرب الأطفال من التعليم وزواج الأطفال المبكر وعمل الأطفال، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. ووجهت "السنباطي" الشكر إلى البنك الدولي فالشراكة معه شراكة تنموية وثيقة وممتدة كما أعرب وفد البنك الدولي عن دعمه الكامل لبرامج وانشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز حقوق الطفل.







الصحة

الامومة والطفولة

حقوق الطفل

البنك الدولى



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