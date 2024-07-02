رئيس اتحاد عمال الجيزة يطالب الحكومة الجديدة بسرعة إصدار قانون العمل الجديد

كتبت آية دعبس

قال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، إن أهم مطالب عمال النقل العام من الحكومة الجديدة، تتمثل فى: ضخ أتوبيسات جديدة لتقديم خدمة متميزة ولتغطية احتياجات المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة، التي نتجت عن المشروع القومى للطرق والكبارى مما يوفر فرص عمل جديدة.

كما طالب كامل، في تصريحات خاصة لليوم السابع، من الحكومة الجديدة بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ودعم زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمتابعه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل الحد الأدنى للقطاع الخاص، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، باعتبارها عنصر أساسي للحفاظ على سلامة وحياة العمال، مؤكدا أهمية العمل على تنمية مهارات العمل وزيادة الوعى والتثقيف للعمال داخل المنشآت.

وأكد رئيس اتحاد عمال الجيزة، أن عمال مصر نسيج واحد خلف قيادتهم، وسيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد للدفاع عن وطنهم، والحفاظ على استقراره.