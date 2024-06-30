رئيس اتحاد عمال الجيزة: 30 يونيو أنقذت البلاد من الجماعة الظلامية

كتبت آية دعبس

أكد محمد كامل رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، رئيس نقابة النقل العام، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل ذكرى خالدة لكونها أنقذت البلاد من الجماعة الظلامية.

وقال " كامل " فى تصريحات صحفية له اليوم، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى الناريخ المعاصر لعظيم الاثر الذى سجلته حيث كانت الخطوة الرئيسية نحو الانطلاق إلى بناء دولة عصرية ذات قوة اقتصادية كبرى .

كما دعا إلى ضرورة توثيق تلك الثورة عبر المناهج الدراسية فى كافة المراحل التعليمية كى تتناقلها الأجيال، باعتبارها ملحمة وطنية يقف التاريخ امامها عمرا مديدا تقديرا وتبجيلا لأهدافها السامية، وجدد العهد ببذل كل نفيس لإعلاء قيم العمل والتى تأتى على راس أجندة الحركة النقابية التى يؤكد دستورها التنظيمى على السير قدما نحو بذل المزيد من الجهد تقديسا لزيادة الإنتاج.