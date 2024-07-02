اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خبير اقتصادى: نحتاج حكومة قوية قادرة على مواجة التحديات ولابد من وجود نواب للوزراء

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:24 م
خبير اقتصادى: نحتاج حكومة قوية قادرة على مواجة التحديات ولابد من وجود نواب للوزراء خالد الشافعى
كتبت أسمآء أمين

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أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي على أهمية وجود حكومة قوية قادرة على مواجة التحديات ومعالجة الآثار السلبية فى الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمة العالمية.

ويرى أبو الفتوح أن كل الوزرات المتشابهة والتى تؤدى نفس المهام والأدوار يحب العمل على اندماجها.

ويرى أيضاً أننا بحاجة إلى استحداث وزارات جديدة، ولكن المطلوب مزيد من فعالية الوزارات الحالية وتحديد الأولويات فى ظل رؤية كاملة لتحقيق أفضل أداء بما ينعكس على مصلحة المواطن المصرى .

وأكد أنه لابد من وجود نواب للوزراء فى كل قطاع داخل الوزارة بما يحقق سرعة الأداء وانجاز المهام المكلف بها.







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