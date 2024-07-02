جامعة سوهاج تحقق تقدماً كبيراً فى تصنيف US.News الأمريكى

سوهاج محمود مقبول

حققت جامعة سوهاج، مركزاً متقدماً فى تصنيف US.NEWS الأمريكى فى نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتى أظهرت أن الجامعة تقدمت 56 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، حيث حصلت هذا العام على ترتيب 1039، بينما كان ترتيبها العام الماضي 1095، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعمانى، أن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعى للاهتمام المتزايد لإدارة الجامعة وعلمائها بالبحث العلمي والنشر العلمي الدولي، فالجامعة لا تألو جهدا في دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي في المجلات العلمية المصنفة عالمياً، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، هذا الإضافة إلي المردود الإيجابي للبحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات المجتمعية.

وأوضح "النعمانى"، أنه طبقاً لهذا التصنيف حصلت الجامعة علي أفضل الجامعات فى العالم تخصص الكيمياء بترتيب 521 ولأول مرة يدرج في هذا التصنيف تخصص الفيزياء حيث حصل علي ترتيب 904 علي مستوى العالم، كما حصلت الجامعة على المركز 18 بين الجامعات المصرية والمركز 45 بين الجامعات الأفريقية.

وأوضح الدكتور عبد الله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، إنه تم هذا العام إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة في تصنيف US.NEWS الأمريكى، كما ضم التصنيف مؤسسات من 104 دولة، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل (250 جامعة) في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التى استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو (1250) ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام (2018-2022).

جدير بالذكر، أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التى تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميًا، حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.