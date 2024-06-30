مدير عام زراعة الشرقية: الانتهاء من حصاد محصول البصل فى 32500 فدان

الشرقية - فتحية الديب

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع، وشهدت محافظة الشرقية هذا العام زيادة فى زراعة محصول البصل بزيادة قدرها 6500 آلاف فدان عن العام الماضى، والنوع المنزرع بالمحافظة هو البصل الأحمر" الايطالى" لكونه المفضل للتصدير للدول العربية والأوربية حيث ينافس البصل الشرقاوى عربيا.

وقال العديد من مزارعي البصل، إن بداية الموسم مبشرة بالخير وسوف يتم انخفاض سعر البصل نتيجة للحصاد وان سعر الكيلو من الأرض بعروشه 6 جنيهات وأن البصل المنزرع بالشرقية هو النوع الايطالى لكونه المطلوب للتصدير.

وقال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم الانتهاء من حصاد محصول البصل، حيث تم تحقيق المستهدف فى زراعته هذا العام بزيادة قدرها ستة آلاف فدان عن المستهدف تحقيقه 26 ألف فدان، حيث بلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول البصل بزمام المحافظة هذا العامة 32500 ألف فدان، وتم الإنتهاء.

وتابع مدير عام الزراعة: أن البصل محصول تصديري هام ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية، فيما يوفر مصدر دخل يومى للعمالة اليومية من الرجال والنساء،