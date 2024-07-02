تفاصيل اعترافات 3 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل عقار بمنطقة بولاق أبو العلا

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد تنقيبهم غير المشروع عن الآثار، بأحد العقارات في منطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، بهدف استخراج قطع آثريه لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.



