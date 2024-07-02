تعرف على تفاصيل استراتيجية وزارة الزراعة لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية

كتبت أسماء نصار

شهد قطاع الصادرات الزراعية نجاحات كبيرة بطفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية في 2023 إلى 7.5 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار منتجات زراعية مصنعة وبإجمالي ما يقارب 9 مليارات دولار، وذلك لأهم الأسواق العالمية.

و قامت وزارة الزراعة بوضع استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت:

1- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

2- تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة

3- التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر "

4- الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.



وبناءاً عليه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:



1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .

2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.

4- تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.

5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.

9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10- جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

11- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.