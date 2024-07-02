اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:40 ص
تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات حملات على المخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 43 مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين

 







حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة