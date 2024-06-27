اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 02:35 م
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غلق مخبز وتحرير 43 محضرا لمخابز لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الخميس، 27 يونيو 2024 12:56 م
غلق مخبز وتحرير 43 محضرا لمخابز لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 43 محضر لمخابز بلدية ، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء.  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

 

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

 







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