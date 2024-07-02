تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا عماد متعب فى المعادى

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا عماد متعب لاعب الأهلى السابق، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة تعمل بفيلا اللاعب.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على خادمة متهمة بـ سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب بمنطقة المعادي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من لاعب الأهلى السابق عماد متعب بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور تم تكثيف البحث وتبين أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.