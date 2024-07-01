اليوم السابع
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حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا عماد متعب فى المعادى

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:34 م
حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا عماد متعب فى المعادى عماد متعب
كتب ـ كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا عماد متعب لاعب الأهلى السابق، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة تعمل بفيلا اللاعب.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب بمنطقة المعادي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من لاعب الأهلى السابق عماد متعب بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور تم تكثيف البحث وتبين أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.

 

 

 

 







عماد متعب

فيلا عماد متعب

خادمة عماد متعب




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