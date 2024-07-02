بن جفير: الشاباك والمدعى العام يحاولان تنفيذ اغتيال ضدى وهى محاولة لن تنجح

كتب أحمد عبد الرحمن

قال إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إن الشاباك والمدعي العام يحاولان تنفيذ "اغتيال" ضده وهي محاولة لن تنجح، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الإدعاء العام يطلب فتح تحقيق جنائي مع بن جفير بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة.

وأضافت أن التحقيق مع بن جفير يهدف لإقناع الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

