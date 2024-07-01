بن غفير يدعو إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة

كتب محمد عبد العظيم

دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، تصاعدت عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، وكذلك ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.