اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اللجنة الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمادة الإنجليزى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 09:00 ص
بدء اللجنة الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمادة الإنجليزى الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة  الإنجليزي، وتنتهى اللجنة الساعة 12 ، وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

وبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى بدأو امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والثلاثاء 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.







الثانوية الأزهرية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الثانويه الازهريه

امتحانات الثانوية الازهرية

امتحانات الثانويه الازهريه

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

الثانوية الأزهرية 2024

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات طلاب الازهر



الموضوعات المتعلقة

تابلت هدية من الإمام الأكبر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357

الخميس، 27 يونيو 2024 02:50 م

بدء اللجنة الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحان البلاغة

الإثنين، 01 يوليو 2024 09:00 ص

بدء اللجنة الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى بمادة الأدب والنصوص

الخميس، 27 يونيو 2024 09:00 ص

رضا تام لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى فى امتحان الفلسفة والمنطق.. فيديو

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:27 م

ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى من امتحان مادة الإنجليزى

السبت، 11 يونيو 2022 01:11 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة