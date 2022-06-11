اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى من امتحان مادة الإنجليزى

السبت، 11 يونيو 2022 01:11 م
ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى من امتحان مادة الإنجليزى امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى الان امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب القسم العلمى للشهادة الثانوية الأزهرية ، حيث أدى طلاب القسم العلمى البالغ عددهم 46648 طالبا وطالبة، الامتحان، وعبر الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان، معربين عن أملهم فى أن تسير باقى الامتحانات فى هدوء ويسر، بينما عبر بعض الطلاب عن رأيهم فى صعوبة بعض أجزاء الامتحان. 
 
وكان وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، أكد أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
و أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، فى أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانويه الازهريه



الموضوعات المتعلقة

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية

السبت، 11 يونيو 2022 06:00 ص

طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة اليوم

الخميس، 09 يونيو 2022 07:00 ص

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدن بنها وكفر شكر

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:33 م

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن.. وقطاع المعاهد: اللى حافظ هيحل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:22 م

إصابة طالبة بقىء دموى داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:06 م

تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان الديناميكا

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:41 ص

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشبين الكوم

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:58 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة