انطلاق فعاليات أنشطة نادى البرمجة بمركز الموهوبين بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات أنشطة نادي البرمجة بالمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بطور سيناء، وذلك في إطار خطة الانشطة الصيفية (صيف 2024)، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل أول الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

وتضمنت فعاليات اليوم إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت ورشة اليوم مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، ويتولى التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن أنشطة نادي البرمجة بدأت ب "تعليم اساسيات الروبوت تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.

