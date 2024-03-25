مدير تعليم دمياط يشهد افتتاح الدورة الرمضانية

دمياط معتز الشربيني

شهد اليوم محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط بدء الدورة الرمضانية المقامة بالتعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالديوان بقيادة أمانى طراف والتوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز بالصالة المغطاة بفارسكور.

وأطلق " غريب" صافرة البدء للمباراة بين إدارتى الروضة وفارسكور بحضور مسعد ابو الرجال مدير إدارة الروضة التعليمية ومحمد حمودة مدير إدارة فارسكور، على أرض الصالة المغطاة د. أحمد الحفناوى الذى رحب بكافة الحضور، وأعرب عن سعادته فى استقبال هذه الدورة لعامها التانى على التوالى:

وأسفرت مبارايات اليوم عن تصعيد كل من:

فريق الروضة بنين للمرحلة الابتدائية

فريق الروضة بنات للمرحلة. الاعدادية

فريق فارسكور بنين للمرحلة الاعدادية

فريق فارسكور بنين للمرحلة الثانوية

فريق فارسكور بنات للمرحلة الثانوية بالانسحاب

فريق العاملين بالروضة

وأثنى وكيل الوزارة على المجهود المبذول فى تنفيذ هذه الدورة الرمضانية بشكلها الجديد وأكد على أهمية الاستمرار فى دعم تلك المواهب وتذليل الصعاب التى تحول دون استمرار تنميها،

وعلي هامش تلك الحدث كرم وكيل الوزارة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى رياضة المصارعة.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتورة " منال عوض" محافظ دمياط وتعليمات محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجذب الطلاب للمدارس والتأكيد على دور المدارس فى تنمية الطلاب من كافة النواحي المهارية والوجدانية والمعرفية.