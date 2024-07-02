اليوم السابع
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امتحان اللغة الأجنبية الأولى يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالجيزة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:16 م
امتحان اللغة الأجنبية الأولى يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالجيزة طلاب الثانوية العامة
كتبت - مرام محمد - تصوير خالد كامل

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رسم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى البهجة على وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالجيزة، وذلك رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد الطلاب سهولة أسئلة الامتحان الاختبار من متعدد والمقالي سواءً أسئلة القواعد أو المصطلحات، عدا جزء الترجمة، الذي تضمن بعد الصعوبة، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وتضمن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأول ويشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم السبت المقبل 6 يوليو بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

 

ا أولياء الأمور يحضن ابنته بعد الامتحان
أولياء الأمور يحضن ابنته بعد الامتحان

 

احدى الأمهات تقبل ابنتها بعد امتحان الأنجليزى
احدى الأمهات تقبل ابنتها بعد امتحان الأنجليزى

 

احدى الأمهات تنتظر ابنتها
احدى الأمهات تنتظر ابنتها

 

الانتهاء من أداء مادة الانجليزى
الانتهاء من أداء مادة الانجليزى

 

الانجليزى يرسم الفرحة على وجوه الطالبات
الانجليزى يرسم الفرحة على وجوه الطالبات

 

البسمة على وجوه الطالبات
البسمة على وجوه الطالبات

 

البسمة والضحكة بعد سهولة الانجليزى
البسمة والضحكة بعد سهولة الانجليزى

 

الضحة والبسمة على وجوه الطالبات
الضحة والبسمة على وجوه الطالبات

 

انتظار الأمهات لخروج أبنائهم
انتظار الأمهات لخروج أبنائهم

 

انتهاء امتحان مادة الانجليزى
انتهاء امتحان مادة الانجليزى

 

بالأحضان الطالبات بعد امتحان الانجليزى
بالأحضان الطالبات بعد امتحان الانجليزى

 

جانب من خروج الطالبات
جانب من خروج الطالبات

 

خروج الطلبة من امتحان الانجليزى
خروج الطلبة من امتحان الانجليزى

 

خروج الطلبة
خروج الطلبة

 

سهولة الانجليزى على وجه أحدى الطالبات
سهولة الانجليزى على وجه أحدى الطالبات

 

سهولة امتحان اللغة الانجليزية على وجوه الطالبات
سهولة امتحان اللغة الانجليزية على وجوه الطالبات

 

طالب يحضن شقيقته بعد اداء امتحان الانجليزى
طالب يحضن شقيقته بعد اداء امتحان الانجليزى

 

طالب يحضن والدته فرحا بالانجليزى
طالب يحضن والدته فرحا بالانجليزى

 

علامة النصر بعد امتحان اللغة الانجليزية
علامة النصر بعد امتحان اللغة الانجليزية

 

عناق أولياء الأمور للطالبات
عناق أولياء الأمور للطالبات

 

عناق حار بعد أداء امتحان الانجليزى
عناق حار بعد أداء امتحان الانجليزى

 

عنلق بين احدى الطالبات بعد الامتحان
عنلق بين احدى الطالبات بعد الامتحان

 

فرحة الأب وابنته فى امتحان اللغة الانجليزية
فرحة الأب وابنته فى امتحان اللغة الانجليزية

 

فرحة امتحان الانجليزى
فرحة امتحان الانجليزى

 

لقطة جماعية لبعض أولياء الامور مع أبنائهم
لقطة جماعية لبعض أولياء الامور مع أبنائهم

 

لقطة جماعية للطلبة بعد امتحان الانجحليزى
لقطة جماعية للطلبة بعد امتحان الانجحليزى

 







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