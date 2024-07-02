اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوضع كارثى فى غزة والضفة الغربية

المفوض العام لـ"الأونروا" لازارينى يشرح الوضع في غزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:41 م
المفوض العام لـ"الأونروا" لازارينى يشرح الوضع في غزة.. إنفوجراف الوضع غزة

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الوضع فى غزة

لازارينى




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