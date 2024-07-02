المفوض العام لـ"الأونروا" لازارينى يشرح الوضع في غزة.. إنفوجراف

الوضع فى قطاع غزة معقد ويزداد كارثية كل يوم

21 ألف طفل فى غزة تعرضوا للفقدان والقتل منذ بداية الحرب

الفلسطينيون يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية

صعوبة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

إسرائيل تهدد سائقي شاحنات المساعدات

مقتل أكثر من 200 شخص من العاملين في الأونروا بالقطاع منذ أكتوبر

جيش الاحتلال قصف 290 مؤسسة ومرفق تابع للأونروا

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار فى النظام العام داخل قطاع غزة

مقتل أكثر من 540 فلسطينى فى الضفة منذ السابع من أكتوبر

الدمار يخيم على مخيمات وقرى الضفة الغربية

ضرورة استمرار تمويل الأونروا خاصة فى ظل ارتفاع احتياجات الفلسطينيين فى غزة