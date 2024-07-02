المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير يحذر من قوة الإعصار بيريل

كينجستاون (أ ش أ)

حذر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، اليوم الثلاثاء، من أن قوة الإعصار بيريل، اشتدت مع تقدمه فى منطقة البحر الكاريبى، ليصبح إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة.

وذكر المركز- فى بيان، أورده راديو "فرنسا الدولي"، اليوم- أن "بيريل أصبح الآن إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة".. موضحا أن "حدوث تقلبات في القوة أمر محتمل.. لكن من المتوقع أن يظل بيريل قريبا من قوة إعصار ضخم أثناء تقدمه في منطقة الكاريبي باتجاه جامايكا، والذي من المفترض أن يصل إليه غدا الأربعاء، الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلى (3 صباحا بالتوقيت العالمي)".

يذكر أن شخصا واحدا لقي مصرعه جراء الإعصار "بيريل" الذى ضرب سانت فينسنت والجرينادين فى منطقة البحر الكاريبى، خلال الساعات القليلة الماضية.

