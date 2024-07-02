القمر يقترن بالمشترى فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة غدا

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي اقتران هلال القمر المتناقص بـ كوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين وربع صبيحة غدا الأربعاء 03 يوليو 2024 في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه سيظهر الكوكب كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

نظرا للمسافة الظاهرية الكبيرة بين القمر والمشتري (خمس درجات) فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.



