اليوم السابع
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السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار عبد الراضى صديق

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:27 ص
السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار عبد الراضى صديق المستشار عبد الراضى صديق
كتب - أحمد عبد الهادى

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أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من أمس 1 يوليو 2024.

السيرة الذاتية:-

يعتبر واحدا من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو من مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وكان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج سابقا. 

ظهر خلال الفترة الأخيرة مع رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس في كل جولاته ومهام عمله الأخيرة.

يتولى مهام عمله الجديد، بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى المقرر أن تكون الأربعاء القادم.

 







النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية

اختيار رئيس النيابة الإدارية

تعيين رئيس النيابة الإدارية

المستشار عبد الراضى صديق




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