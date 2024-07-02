الرحلة الأخيرة لسائق أوبر المتهم بالتعدى على فتاة مدينة نصر.. بعد تحديد جلسة المحاكمة

كتب إيهاب المهندس

اقتربت واقعة اتهام سائق بشركة "أوبر"، بخطف أنثى بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد بمدينة نصر، إلى محطتها قبل النهائية، بعد تحديد جلسة لمحاكمة المتهم أمام الجنايات...

ومرت القضية بمجموعة من المحطات بعد تحديد جلسة لمحاكمة المتهم منها...

- المحطة الأولى

حاول المتهم التعدي على المجني عليها في إحدي الطرق بمنطقة مدينة نصر، يوم 13 مايو الماضي بعد أن حاول التعدي عليها لولا تدخل سائق سيارة نقل وتباع في الوقت المناسبة وهروب المتهم من مكان الواقعة.

ـ المحطة الثانية

حبست النيابة العامة المتهم على ذمة التحقيقات يوم 14 مايو الماضي، وأمرت بعمل تحليل مخدرات للمتهم وسماع أقوال الشهود.

- المحطة الثالثة

قررت النيابة العامة يوم 5 يونيو إحالة المتهم للجنايات، تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمته.

- المحطة الرابعة

تنظر محكمة الجنايات يوم 14 يوليو المقبل محاكمة المتهم أمام جنايات القاهرة، لاتهامه بمحاولة التعدي على المجني عليها وتهديدها بسلاح أبيض.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة. وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.