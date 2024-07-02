الرئيس الصينى يبدأ جولة خارجية تشمل حضور قمة منظمة "شانغهاى" فى أستانة

بكين (أ ش أ)

بدأ الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل كازاخستان وطاجكستان، يقوم خلالها بحضور الاجتماع الـ 24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاى للتعاون فى أستانة، تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف.

كما تشمل جولته - وفقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية - زيارة دولة إلى طاجيكستان، تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الصيني: تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية.