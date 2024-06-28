رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع بيرو

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الجمعة، استعداد بلاده للعمل مع بيرو لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق جديدة، معربا عن دعمه النشط لنجاح اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) الذى ستستضيفه بيرو هذا العام.



جاءت تصريحات الرئيس الصينى خلال محادثات عقدها فى بكين مع رئيسة بيرو دينا إرسيليا بولوارتى زيغارا، التى تقوم بزيارة دولة إلى الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال الرئيس الصينى إن بيرو واحدة من أوائل دول أمريكا اللاتينية التى أقامت علاقات دبلوماسية وشراكة استراتيجية شاملة مع جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن كونها أول دولة فى أمريكا اللاتينية توقع حزمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين.



وأشاد شى بالنتائج المثمرة للتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن الشركات الصينية لعبت دورا مهما فى التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة السكان فى بيرو من خلال مشروعات تعاون كبرى.



وأوضح أن الصين تولى اهتماما كبيرا لتنمية علاقاتها مع بيرو، وأنها مستعدة للعمل مع بيرو لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملى وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، وبالتالى دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق جديدة.