الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين فى قطاع غزة

وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن ضابطين من أفراد الجيش الإسرائيلى قتلا فى وسط قطاع غزة ليل الاثنين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية هما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاماً من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عاماً من هود هشارون، قتلا في الحرب وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.