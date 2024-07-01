جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 8 آخرين فى معارك بغزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده، خلال معارك في جنوب قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن ثمانية جنود آخرين أصيبوا في المعارك ذاتها، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.



وكشف الجيش، حسب قناة (آي24 نيوز) الإسرائيلية، عن هوية الجندي القتيل وهو السارجنت أوري يتسحاق حداد ( 21 عامًا)، موضحًا أنه كان يخدم في الكتيبة الـ 931 التابعة للواء (هاناحال).



وأشار إلى أنه تم إخطار عائلته بمقتله، على أن يدفن في وقت لاحق اليوم.



وقالت القناة إن هذا التحديث يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي إلى 314 ضابطا وجنديا.