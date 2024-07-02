التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.

وتبين تورط المتهم في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.



وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية، أجهزة حاسب آلي محمول "لاب توب" بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي).

وألقي القبض علي أحد الأشخاص، لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة.

ضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية، بمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.